Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi
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Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi

11.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:24

16 yaşındaki görücü usulü evlendirilen ve ikinci bebeğine hamile olan Cemile isimli kadın, eşine ulaşamadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına bağlanan bir kadın ise Cemile'nin aradığı eşiyle birlikte olduğunu söyleyince herkes şoke oldu.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un dün yayınlanan programında ilginç bir olay yaşandı. Konya'da yaşayan 8 aylık hamile Cemile, 16 yaşında görücü usulü tanıştığı Ahmet Dinçer'le 1 yıl birlikte yaşadı. 17 yaşında resmi nikahları kıyılan genç çift 2 yılın sonunda sorunlar yaşamaya başladı. Görücü usulüyle evlendiğini kişi Ahmet Dinçer evde yokken kayınpederi Yüksel ve kayınvalidesi Behime'nin kendisini evden kovduğunu söyleyen Cemile, eşine ulaşamadığını belirterek canlı yayında yardım istedi.

"BENİ AİLEMİN YANINA YOLLAYIP SONRA EVE ALMADILAR"

17 yaşında annesinin izni ile evlendirilen Cemile, ilk hamileliğinde sıkıntılar yaşadığını belirterek "Kayınvalideme söylüyorum ama beni anlamıyor. Çocuğumu istemiyor" dedi. Aile içinde sürekli sorunlar yaşadığını anlatan Cemile, ailesi geçtiğimiz aralık ayında Yalova'ya taşınınca kayınpederinin "Aileni görmeye git" demesini üzerine sorunların başladığını anlattı. Ailesinin yanına gittikten sonra eşinin kendisini her yerden engellediğini söyleyen Cemile, birkaç gün sonra evine geri döndüğünü belirterek şunları söyledi: "Gittim, kayınpederim beni kapıdan içeriye almadı. Eşim bana 'ben seni istemiyorum neden geldin?' dedi."

Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi

EŞİ İDDİALARI YALANLADI

Cemile'nin günlerdir ulaşamadığı kocası Ahmet ise canlı yayında katılarak "'Yalova'ya 15- 20 bavul hazırlayıp gideceğim' dedi bende git dedim. 15- 20 gün durdu beni aramadı. Yalan söylüyor annem ve babam öyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı. Ahmet bey daha sonra Cemile'nin babası ile ağabeyinin kendisini bıçakladığını anlatınca, "ben ona hiçbir şey yapmadım, boşanma davası açtım" dedi.

Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi

Karısını sevmediğini ve boşanmak istediğini söyleyen Ahmet bey, bu kararında ailesinin de kendisine destek olduğunu ve çocuklarının velayetini de almak istediğini söyledi.

"AYLARDIR AHMET'LE BİRLİKTEYİZ"

Bu yaşananlarında ardından ismini vermek istemeyen bir kadın seyirci yayına bağlandı. Telefonla bağlanan kadın, "3-4 ay birlikte olduk. Ben mekanda çalışıyorum Ahmet'le orada tanıştık. Bana nikah kıyacaktı ama kıymadı. Ahmet bana boşandığını söyledi ve beni de aldattı. Ahmet beni annesiyle bile tanıştırdı" dedi.

Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi

Eşinin başka bir kadınla birlikte olduğunu duyan kadın ise anlaşmalı olarak boşanmak istediğini söyledi.

Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi
Haber Yorumları (25)
ZEKERİYA: Allah korkusu hic kalmamis, insanlar evlilik ile oyun oynuyorlar. Ar namus hic bir sey kalmamis. Ne aci bir sey. Sorsan hepsi inancli insanlar. Allah kurtarsin.
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YILMAZ VURAL: kadın milleti işte nerde üçkağıtçı yalancı varsa ona varırlar sonrada beni aldattı. anerin dediği gibi müstekak sizeD
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SAKARYALI HATUN: Bekarlık sultanlık. :)
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