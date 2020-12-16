Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park
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Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park

16.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:30
Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ağaç ve bitkililerinin olduğu ve engellilere yönelik sosyal donatılar ile hobi bahçelerinin yer aldığı toplam 107 bin metrekare alanı kapsayan yaşam alanı yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kendine özgü ağaç ve bitkililerinin olduğu ve engellilere yönelik sosyal donatılar ile hobi bahçelerinin yer aldığı toplam 107 bin metrekare alanı kapsayan yaşam alanı yaptıklarını söyledi.

Arboretum engelsiz parkının Kocasinan'a ve Kayseri'ye ayrı bir güzellik katacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bu çalışmanın Türkiye'ye örnek olacağını belirterek, "Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız" dedi. 80 bin metrekare alana yapılan engelsiz parkın tamamen engellilere yönelik hobi bahçesi, engelsiz oyun grupları, şarj istasyonu, ve yürüyüş parkurları gibi sosyal donatılarıyla donatılacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "27 bin metrekare de ise Kayseri'nin kendine özgü ağaç ve bitkilerin yer aldığı arboretum park yapacağız. 36 çeşit meyve ile tıbbi ve aromatik bahçenin olduğu parkta; gilaburu, ahududu, karadut ve bağ çubukları gibi Kayseri bölgesinde yetişen envari çeşit ağaçların bulunduğu bir yaşam alanını Kayseri'ye kazandıracağız. Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan ve Şehir Hastane'mize yakın bir bölgede olan parkımız, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa etmeye devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak içindir. Şimdiden parkımız, Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kayserililerin sosyal hayatına renk katacak olan yeni parkın en kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına ulaşmak adına projeler geliştirmeye ve çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park
Kocasinan Belediyesi'nden Arboretum Engelsiz Park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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