Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum

Osmaniye'de 10 yıl önce ortadan kaybolan kayınvalidesi Fatma Gökçeli'nin kaybolması ile ilgili yalan ifade verdiğini itiraf eden Güllü Gökçeli, ifadesi nedeniyle eşi Yakup Gökçeli'nin hapis cezası aldığını söyledi. Annesini öldürmekle suçlanan eşinin suçsuz olduğunu belirten Gökçeli, "Vicdan azabı çekiyorum yalan söyledim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2010 yılında Alzheimer hastası Fatma Gökçeli (64), birlikte yaşadığı oğlu Yakup Gökçeli'nin evinden gece vakti ortadan kayboldu. İddiaya göre, sabaha karşı kayınvalidesinin balkondaki yattığı yatakta olmadığını gören Güllü Gökçeli, eşi Yakup Gökçeli'yi uyandırarak annesinin evde olmadığını söyledi.

OĞLU, KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Sabah saatlerinde diğer yakınlarına haber veren Yakup Gökçeli, annesini kendi imkanları ile bir süre aradıktan sonra aynı gün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zaman zarfında kayıp kadının izine rastlanmadı. 2013 yılında Yakup Gökçeli ve Güllü Gökçeli, bir televizyon kanalındaki programa katılarak annelerinin kayıp olduğunu söylediler.

EŞİNİN SORGUSUNDAN SONRA TUTUKLANDI

Yine o tarihte kayıp kadının kızı Dursun Taş telefon ile bağlandığı programda, "Annem kardeşimin evinde kalıyordu. Nasıl kaybolduysa bu ikisi biliyor. Belki kötü bir şeyler yaptılar" demesi üzerine yaşlı kadının yaşadığı ev ve çevresindeki kuyularda polis ceset aradı. Ancak Fatma Gökçeli'ye dair bir iz bulunamadı. Bu iddia üzerine Yakup Gökçeli ve eşi Güllü Gökçeli aynı yıl gözaltına alındı. Güllü Gökçeli alınan ifadesinde, "Eşim gece vakti annesini otomobile bindirerek hastaneye götürüyorum dedi. Sabaha karşı ise eve yalnız geldi. Annesini sorduğumda artık annem yok kimseye bir şey söyleme" şeklinde ifade verince Yakup Gökçeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYENİN ARDINDAN YENİDEN DAVA AÇILDI

21 gün hapis yatan Gökçeli ardından tahliye edildi. Görülen dava neticesinde annesinin cesedine dair bir iz bulunamaması ve delil yetersizliğinden hakkında beraat kararı verildi. Ancak Yargıtay'ın verilen beraat kararını bozması üzerine 2019 yılında Yakup Gökçeli hakkında yeniden dava açıldı. Bu kez yapılan yargılamada Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi Yakup Gökçeli'ye "üst soy bağındaki akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

''EŞİM HAKKINDA YALAN İFADE VERDİM''

Kocası 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Güllü Gökçeli ise eşi hakkında 2013 yılında yalan ifade verdiğini ve şu anda verilen bu cezadan dolayı vicdan azabı çektiğini söyleyerek, "Hayatımda hiç karakola gitmedim. İlk defa 3 gün nezarethanede kalmıştım. Çok korktum. Oradan hiç çıkamayacağımı zannettim. Bundan dolayı eşim için ceza almasına sebep o ifadeyi vermek zorunda kaldım. Yalan söyledim. Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Yakup Gökçeli'nin bu olayda hiç suçu günahı yok. Boş yere hapis yatıyor" şeklinde konuştu.

ANNESİNİN ARANMASI İÇİN 4 AYRI BAKANA DİLEKÇE YAZMIŞ

Yengesinin ifadesinde annesinin 2010 yılında bayramın 1'inci günü Yakup Gökçeli tarafından götürülüp kaybedildiğini söyleyerek yalan beyanda bulunduğunun aşikar olduğunu söyleyen kayıp kadının diğer oğlu Yusuf Gökçeli ise "Annemin kaybolduğu dedikleri gün ben Kadirli'de eşim annem ile birlikte aynı evde uyuduk. Annem o gün kaybolmadı. Güllü Gökçeli o tarihte yalan ifade verdiği buradan belli. Telefon kayıtlarıma bakılsın ben annemin yanındaydım. Ayrıca bu dosyaya 3 defa takipsizlik verildi. Her seferinde abim Yakup Gökçeli bu karara kendisi itiraz etti. Annemin aranması için 4 ayrı Bakanlığa kendisi dilekçe yazdı. En son verilen takipsizlik kararına abim Yakup Gökçeli ağır ceza mahkemesine kendisi itiraz etti. Annemi hep kendisi aradı. Annem şu ana kadar bulunamadı ama abim ceza aldı. Biz Adalet Bakanımızdan büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı