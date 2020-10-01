Koçarlı MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı Oryantasyon Eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz'ın açılış konuşması ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlarda görev yapan akademik personelin kendilerini öğrencilere tanıtması ile başlayan oryantasyon eğitimi Öğr. Gör. Orhan İlksoy Bostancıoğlu'nun sunumu ile devam etti.

Oryantasyon eğitiminde, üniversitenin ve meslek yüksekokulunun idari, akademik yapılanması ve altyapı olanakları ile ilgili bilgiler verildi. Ders kayıtlarının gerçekleştirildiği Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) ile ilgili tanıtım gerçekleştirildikten sonra öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine uyumunu sağlamak amacıyla ADÜZEM eğitim portalı uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrencilerin sorularının cevaplanması ile son bulan oryantasyon eğitiminde, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennilerinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı