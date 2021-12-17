Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda sona gelindi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapımına devam eden Yeni Belediye ve Emniyet Hizmet Binası yapımında sona gelindi.

Tüm detaylar düşünülerek projelendirilen ve Ocak ayında faaliyete geçmesi planlanan yeni belediye ve emniyet binasında Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Güneş Arkoç ve Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD) Başkanı Avukat Senem Bircan'ı misafir eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, binada inceleme yaparak eksiklikleri yerinde tespit etti.

Başkan Nedim Kaplan, yeni hizmet binasının Ocak ayı içinde hizmete gireceğini söyledi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Kaplan "Yeni hizmet binamız tamamlandıktan sonra, Koçarlımıza yakışan, daha çağdaş görünüme sahip halkımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern bir Belediye hizmet binasına kavuşmuş olacağız" dedi.

Yeni hizmet binasının ve Emniyet Binasının tüm detaylar düşünülerek projelendirildiğine işaret eden Başkan Kaplan, "İlçemize önemli bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, yeni bina içerisinde Koçarlı Belediye hizmet binası, Koçarlı yeni emniyet binası, belediye misafirhanesi, yaşlı merkezi, kadın merkezi, gençlik merkezi ve halk kütüphanesi bulunuyor. Ayrıca çevre ve meydan düzenlememiz ile Koçarlı'nın çehresi değişmiş olacak" diye konuştu. - AYDIN