Kocaoğlu'ndan CHP İzmir Toplantısı Değerlendirmesi

İZMİR (İHA) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Kongresi öncesi CHP İl Başkanlığında Başkan Asuman Ali Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 7 Ocak 2018'de yapacak CHP İzmir İl Kongresi öncesinde ilçe başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleriyle toplantı yaptı. Son olarak CHP İzmir İl Başkanlığında Başkan Asuman Ali Güven ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kocaoğlu, burada il başkanlığı adaylığı konusunda tek tek görüşmeler yaptı. Görüşmelerin sonunda gazetecilere açıklama yapan Kocaoğlu, "İl başkanlığı sürecinde katılımcı bir çalışma gerçekleştirerek partinin bütün kurumlarının ve partiye emeğe geçmiş büyüklerin görüşlerini alarak bir il süreci yürütmeye çalışıyoruz. Hemen hemen sonuna gelmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde son konuşmaları da yapıp bir sonuca varacağız. İlçe başkanlarımız, beleye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, bugün de il yönetimi ve il disiplin kurulu üyelerimizle görüştük. Sanıyorum bu düşünceleri değerlendirip gayet demokratik bir süreç takip ederek il kongresine gireceğiz. Tabii ki bu yaptığımız değerlendirmeleri genel başkanımıza da sunup onun da görüşlerini ve tavsiyelerinizi dikkate alacağız. Bu süreç uzunca bir süredir İzmir'de ilk defa uygulanıyor. Biz belediyeyi yönetirken sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle bu süreci uzunca bir süredir İzmir'de uyguluyoruz. Parti içinde de il sürecinde bu yöntemi uygulayalım istedik. Umuyorum başarılı bir şekilde sonlandırırız. Şu anda adaylık için bir isim yok. Çerçeve çiziyor herkes kendi kafasına göre. Herkesin düşüncesi aynı. Partiyi temsil edebilecek çalışacak, parti ilke ve düşüncelerine bağlı bir partili arkadaşımızı hep birlikte değerlendireceğiz. Benim bir önerim yok önerim olsa bu çalışmayı yapmamın bir anlamı yok. Temaslar tamamlanınca en son genel başkanın da görüşü alınacak" diye konuştu.



"İl başkanlığı sürecinde katkıda bulunmak benim doğal görevim"



AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın kendisi hakkında İzmir'in meselelerini bırakıp parti işlerine mesai harcadığı yönündeki sözlerine de yanıt veren Kocaoğlu, şunları söyledi:



"Ben CHP'nin üç dönemdir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapıyorum. En eski partililerin bir tanesiyim. Partimin il başkanlığı sürecinde katkıda bulunmak benim doğal görevim. Parti içi işlerine biz kimsenin bugüne kadar ağzımdan bir kelime çıkmadı. Sayın milletvekilini de benim yaptığım parti çalışmasına söz söylememesini bunun eleştiri ile bir alakası olmadığını ifade etmek isterim. Başka şey söylemenin bir anlamı yok herkes işine bakacak biz de işimize bakacağız. Hem belediye bakanlığını hem siyasi çalışmayı birlikte götürecek deneyime sahibiz."



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican'ın AK Parti'li ilçe belediyelerine hizmet gitmediği yönündeki eleştirilere de Kocaoğlu, "Onların yönettiği ilçelerdeki hemşehrilerimize sormanız gerekir. Onlar daha doğru cevabı verecektir. Siyaseten söylenen lafların bir sonuç getirmesi mümkün değildir" cevabını verdi. - İZMİR