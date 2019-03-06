Kocamaz, Sefa Köprüsünün Açılışını Gerçekleştirdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Sefa köprüsü ile MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Törende yaptığı konuşmada, Tarsuslu hemşehrilerinin kendisini 25 yıldır tanıdığını söyleyen Kocamaz, "25 yıl boyunca kafamızda bir tek iş vardı, bir tek hedef vardı, Tarsus'u, Mersin'i hak ettiği yere getirmek, sırtımıza yüklediğiniz bu ağır vebalin altından sizlerin dua ve destekleriyle kalkmak, bize olan güveninizi boşa çıkarmamak, Allah'ın bir emaneti olarak görmek ve hiçbir semt, hiçbir insan ayrımı yapmadan, insanların kökenine, doğum yerine, rengine, desenine, inancına, mezhebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit bir vatandaşı olarak görmek ve onların hayatını kolaylaştırmak, yaşadığımız kentte hizmet, verdiğimiz kentte insanları barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşatmak" dedi.

"Bütün engelleri Allah'ın izniyle, sizlerin dua ve destekleriyle aştık"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana gerek Tarsus, gerekse Mersin'in barış, huzur ve kardeşlik kenti haline geldiğini ifade eden Kocamaz, "Ancak bizim bu gayretlerimiz, insanlarımızla gönüllerimizi birleştirmemiz, Mersin'e, Tarsus'a, bütün ilçelerimize kesintisiz hizmet sunmamız birilerini rahatsız etmiş olacak ki, önümüzü kesmek istediler. Sizlerle oluşturduğumuz gönül bağını koparmak istediler. Ancak bizi tanıyorsunuz. Biz bugüne kadar önümüze konulan bütün engelleri Allah'ın izniyle, sizlerin dua ve destekleriyle aştık. Bundan sonra da aşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarsus Belediyesi, bizim devrettiğimizde alan ve nüfus bazında Türkiye'nin en zengin belediyesiydi"

Devraldıkları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, büyükşehirler de dahil Türkiye'nin en borçlu 10'uncu belediyesi olduğunu hatırlatan Kocamaz, "Tarsus Belediyesi, bizim devrettiğimizde alan ve nüfus bazında Türkiye'nin en zengin belediyesiydi. Sadece bıraktığımız gayrimenkulün bugünkü karşılığı yaklaşık 5 milyarın üzerinde. Yine biz belediyeyi devrederken 176 daire, 42 milyon nakit para bıraktık. Ancak bugün Tarsus bizim bıraktığımız yerden çok fazla ileriye gitmedi. Bu şehrin içerisindeki bütün asfaltları Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Kırsalda 800 kilometreye yakın asfalt yaptık ve gerek tarımsal hizmetlerde, gerekse fiziki hizmetlerde gerçekten çok büyük hizmetler verildi. Mersin genelini düşündüğünüz zaman sadece kırsalda yaptığımız asfaltın miktarı 5 bin 500 kilometreyi aştı. 5 bin 500 kilometre demek, İstanbul'a 3 defa gidiş-geliş anlamına geliyor" diye konuştu.

"Halka yaptığımız hizmet Hakk'a yaptığımız hizmettir"

5 yıl gibi kısa bir sürede işinin ehli bir belediye başkanı olarak Tarsus'a verdikleri altyapı, içme suyu, asfalt, yol yapım, tarımsal hizmetler, sosyal hizmetler ve projeler, gençler, çocuklar ve kadınlar için hayata geçirilen sosyal ve kültürel projelerden bahseden Kocamaz, "Tarsus'ta altyapısı sağlam içme suyu sorunu olmayan bir kent hedeflemiştik. Allah'a çok şükür bu amacımıza ulaştık. Bizim inancımıza göre halka yaptığımız hizmet Hakk'a yaptığımız hizmettir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri ile köprünün açılışı gerçekleştirildi.

4.5 milyon lira maliyet ile yapımı tamamlanan Sefa köprüsü, Fevzi Çakmak Mahallesi'ni Tozkoparan Mahallesi'ne bağlıyor. 73 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki köprü projesi kapsamında bin 484 ton sıcak asfalt çalışması, bin 620 metrekare kilit taşı ve bin 940 metrekare bordür döşeme ile kaldırım yapımı tamamlanırken, modern aydınlatma sistemleri ile donatılan köprü, ulaşıma hazır hale getirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA