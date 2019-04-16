Kocaman Hızlı Başladı

FSM'DE ALT YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başkan Kocaman Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçmişte yaşanan sel baskınları sonrasında Kartepe Belediyesi ve İSU Ekipleri mahalle genelinde ortaklaşa alt yapı çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan değerlendirme ve planlama ile ilk kazma vuruldu.

İLK KAZMA VURULDU

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kartepemizde mevsim şartlarının üzerinde yağışlar sonrasında hemşehrilerimiz zor durumlarla karşı karşıya kaldılar. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşanan sel felaketi sonrasında Kartepe Belediyesi ile İSU ekiplerimiz tarafından gereken çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların neticesinde ilk kazma vuruldu" şeklinde konuştu.

KISA SÜREDE BİTECEK

Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketi sonrasında birçok hemşehrimiz bu durumdan etkilendi diyen Belediye Başkanı Kocaman "Özellikle Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 19 Mayıs Caddesi-Koza, Kumluk, Kalender ve Kelebek Sokakları etkilendi. Bu yapılan çalışmalarla inşallah bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacağız. Çalışmaların en kısa zamanda bitmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler