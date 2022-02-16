FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kocaelili imam, 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkeleler için seferber oldu

-Hem imam, hem de doğa fotoğrafçısı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde görev yapan imam Fatih Yılmaz, yılana benzetilen oluklu kertenkelenin öldürülmemesi için mücadele ediyor. Bunun için afiş bastıran, vaazlarında da hayvanlara karşı merhametli olmayı aktaran Yılmaz, aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı yapıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Selametli Köyü'ndeki Kabaklar Cami'de 1 buçuk yıldır imam olarak görev yapan Fatih Yılmaz (29), Anadolu'da 'kör yılan' olarak bilinen oluklu kertenkele türünün yılan zannedilerek öldürüldüğünü fark etti. Yılmaz, insanların oluklu kertenkeleyi öldürmemesi için bir çalışma yapmaya karar verdi. Oluklu kertenkelelerin yılanlardan farklı ve zararsız olduğunu anlatan afişler hazırlayan Yılmaz, insanları da bu konuda bilinçlendiriyor.

Aynı zamanda doğa fotoğrafçısı

Hayvanseverliğiyle bilinen Yılmaz, aynı zamanda eşi ile birlikte doğa fotoğrafçılığı da yapıyor. 2 yıl önce kuş fotoğrafları çekmeye başlayan Yılmaz, şu ana kadar yaklaşık 150 farklı tür keşfetti. Fotoğraflarıyla katıldığı yarışmalardan ödüller alan Yılmaz, Türkiye'deki bütün kuş türlerini fotoğraflamayı hedefliyor.

"Halkı bilinçlendirmeye çalıştım"

Doğa ve yaban hayatına meraklı olduğunu söyleyen Fatih Yılmaz, kuş fotoğrafçılığıyla bu merakının daha da arttığını ifade etti. Yılmaz, "İnsanlar oluklu kertenkele olarak bildiğimiz, Anadolu'da 'kör yılan' olarak da bilinen kertenkele türünü zehirli zannederek öldürüyor. Bende insanlar bu oluklu kertenkeleleri öldürmesin ve faydalı bir canlı olduğu bilsin diye köyümde ve çevre köylere broşürler astım. Halkı bilinçlendirmeye çalıştım. Vaaz kürsüsünden anlatacağım şeyleri insanların yanlarına bizzat giderek anlatmaya çalıştım. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Oluklu kertenkele ile ilgili çalışmamı geçtiğimiz yıllarda yaptım ama her gördüğüm insana böyle bir konu geçtiğinde bu canlılardan bahsetmeye çalışıyorum. Cemaat ile ne zaman bir araya gelsem doğadan ve hayvanlardan bahsediyorum. 'Merhamet edene Allah'ta merhamet eder, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekilerde size merhamet etsin' hadis- i şerifi buyruğunca cemaatimizi hayvanlara ve doğamıza karşı faydalı olmaya davet ediyorum. Bu bir kişide olsa böyle on kişide olsa böyle, insanları iyiliğe davet ediyorum. Canlıların ekolojik denge içerisinde doğamız için büyük bir öneme sahip olduğundan bahsediyorum. Cemaatimiz ise bilinçlendiğini belirtirken daha dikkatli olacaklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Biz kertenkeleyi zararlı bir hayvan olarak biliyorduk"

Selametli köyünde yaşayan Hüseyin Türkyılmaz ise kertenkeleyi zararlı bir tür olarak bildiklerini belirterek, "Biz kertenkeleyi zararlı bir hayvan olarak biliyorduk. Köyümüze hocamız geldikten sonra bize bu hayvanın yararlı olduğunu öğretti. Kör yılanların zararlı olduğunu düşünüp öldürüyorduk. Fatih hocamız köyümüze gelince bize namazlardan sonra yaptığı sohbetlerde kertenkelenin faydalı olduğunu öğretti" dedi.