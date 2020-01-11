Kocaeli ve Sakarya'da 6 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

11.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:44

Kocaeli ve Sakarya'da gelecek hafta 6 oyun seyirciyle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eseri beğeniye sunacak.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği taşıyan oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatlar, bir çorba tarifi, bir sosyetik düğün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

Eser, 14 Ocak Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

"Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun, 15 Ocak Çarşamba saat 11.00 ve 14.00'te, 19 Ocak Pazar saat 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

- "Oyalananlar"

Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, 15 Ocak saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

- "Macbeth"

William Shakespeare'in yazdığı, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği "Macbeth" adlı oyunda, Zeliha Çetinkaya, Ahsen Gül Ever, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Nurcan Tural, Seçil Mutlu Oğuz, Senem Akman, Tekin Ezgütekin ve Ufuk Aşar rol alıyor.

Shakespeare'in en güçlü, en karanlık tragedyası olan oyun, SDKM Büyük Sahne'de, 16 Ocak Perşembe ve 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de, 18 Ocak Cumartesi de saat 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

Sakarya

Sakarya'da, Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu "Yalan Dolan" adlı oyunu, 21 Ocak saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyicisiyle buluşturacak.

Çocuk etkinlikleri kapsamında "Alis Harikalar Diyarında" adlı tiyatro oyunu da 18 Ocak'ta 12.00,13.30 ve 15.00 seanslarıyla AKM'de miniklerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA