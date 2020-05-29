"Kocaeli'nin tarih, kültür ve turizm şehri olma hedefi takdire şayan" Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin tarih, kültür ve turizm şehri olma arayışı takdire şayandır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte Kocaeli'nin tarih, kültür ve turizm potansiyeli üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere kentin önemli noktalarında inceleme yaptı. Gerçekleştirdiği incelemeler sonrası bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Demircan, "Her ne kadar sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin bu özelliğinin üzerine tarih, kültür ve turizm şehri olma hedefi takdire şayan. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte birkaç alanda master proje çalışması, yatırımcının önünün açılmasının gibi Kocaeli özelinde yeni hedeflere gitmek için bugün çok önemli bir çalışma yaptık" dedi.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BİRÇOK ALANI GEZDİ

Başkan Büyükakın ve beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Gebze ilçesi Hünkâr Çayırı projesinin detaylarını yerinde gören Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra Dilovası ilçesi tarihi Tavşancıl Evleri, Körfez ilçesi Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası, Milli Saraylar Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası, eski Hereke Sümerbank Halı Dokuma Fabrikası alanını, Kaiser Wilhelm Köşkü ile İzmit ilçesindeki Sırrı Paşa Konağı, Bilim Merkezi ve Kocaeli Kongre Merkezini gezdi, bilgiler aldı.Bakan Yardımcısı Demircan'ın Kocaeli temaslarında AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanları İrfan Ayar, Osman Akbulut ve Ramazan Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay ile Hasan Aydınlık hazır bulundu.

"TÜRKİYE'NİN MEDAR-I İFTİHARIDIR"

Tarih ve kültür değerlerini turizmle buluşturma vizyonunu yerinde görmek için Kocaeli'ne gelen Bakan Yardımcısı Demircan, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bugün çok verimli bir gün geçirdik. Malum Kocaeli vilayetlerimizin arasında sanayinin başkenti gibi çalışan, gerçekten bütün Türkiye'nin medar-ı iftiharıdır. Bu anlamda liderliğini pekiştirmiş önemli bir şehrimizdir. Ancak Kocaeli bildiğimiz bu yönünün dışında çok önemli dinamikleri de kendi içince barındıran ve bu hedeflerin peşinde koşmak isteyen ve potansiyeli olan bir şehrimizdir. Büyükşehir Belediyemiz, Tahir Başkanımızın liderliğinde hem kültürel alanda, hem turistik alanda, hem de tarihi mekânların ön plana çıkartılması ile sanayiye dayalı bir turizmi geliştirmek, turizm maksatlı turizmi geliştirmek, tarihi turizmi geliştirmek gibi çok geniş perspektifte ciddi çalışmalar içerisinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bizim alanlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu çerçevede acaba bakanlıkla Büyükşehir Belediyesi arasında hangi dinamikleri harekete geçirebiliriz diye bir dizi çalışma yaptık" ifadelerini sarf etti.

"YENİ TURİZM DESTİNASYONU OLARAK DURUYOR"

"Tabii bir İstanbullu olarak bütün Türkiye'de mesela Kartepe çok kıymetli bir alan" vurgusu yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, "Kartepe'yi ayrı bir şahsiyet gibi görüyoruz ama Kocaeli'nin sınırları ilçesinde ve İstanbullar burayı çok iyi biliyorlar. Burada yapılan ciddi bir altyapı çalışması var. Buradaki potansiyeli biraz daha nasıl geliştirebiliriz? Bunun üzerinde bir fikir çalışmamız oldu. Öte yandan Karadeniz sahili… Kocaeli sanki çok merkezde Körfez'deki gibi duruyor ama bir yandan Karadeniz'e sahili olan, İstanbul'la bağlantısını Şile üzerinden kurmuş, hele Kerpe ve Kefken'de kendi hatıraları çok olan bir insan olarak yeni otoyolla birlikte yeni turizm destinasyonu olarak duruyor" diye konuştu.

"HEREKE HALISI DESENLERİ İLE MEŞHUR BİR TARİHDİR"

"Başka bir taraftan bütün Türkiye'ye mal olmuş bir Hereke markası var" vurgusu yaparak açıklamalarına devam eden Bakan Yardımcısı Demircan, "Hereke Halısı dünya çapında bir markadır. Bu markada hem kültür, hem sanat, hem sanayi hem de turistik eşya olarak desenleri ile meşhur bir tarih var. Bugün gezdiğimiz mekânlarıyla Hereke'nin kendi lokasyonuna baktığınızda bir turistik noktadır. Aynı zamanda tarihi bir noktadır. Hereke markası üzerinde Kocaeli'nin anlatabileceğimiz çok özel bir dinamik de var. Bütün bunları düşünerek eski Sümerbank'ın varlık alanlarını da dikkate alarak nasıl bir mekanizma geliştirebiliriz, bugün bu gibi önemli konuları konuştuk" dedi. "Önümüzdeki önemli konulardan bir tanesi de Gebze ilçemizdeki Hünkâr Çayırı. Sultan Fatih'in artık son sefere çıktığı ve yeni ufukları aradığı önemli mekânlardan biri" diyen Bakan Yardımcısı Demircan, açıklamasını "Bugün Kocaeli'ne gerçekleştirdiğimiz bu çalışma gezisi çok verimli geçti.Koşan koşturan ve emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese takdir ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum" diyerek tamamladı.

"KATKI SUNACAK BİRÇOK KONUYU ELE ALDIK"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın Kocaeli'ye gerçekleştirdiği teknik çalışma gezi için teşekkür eden Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Sayın Bakan yardımcımızla birlikte kentimizin kültürüne, tarihine ve turizmine katkı sunacak birçok konuyu ele alarak sahada incelemelerimizi gerçekleştirdik. Hünkâr Çayırı Fatih Otağı Panorama Müzesi projesi üzerinde değerlendirmeler yaparken, kentimizin turizm potansiyeli üzerine de görüş alışverişi yaptık. Tarihe tanıklık eden yapıları restore ederek günümüze kazandırdığımız kentimize özgü Tavşancıl Evleri hakkında Bakan yardımcımıza bilgi verdik.Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nde bilim ve teknolojinin herkes tarafından ulaşılabilir olması için nasıl bir çalışma içerisinde olduğumuzu da aktardık. Kongre Merkezimizin de bölgemiz için nedenli önemli olduğunu dile getirdik" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: Bültenler