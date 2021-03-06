Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
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Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış

06.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:42

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri sürerken vaka sayılarındaki artış dikkat çekti.

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirleri sürerken vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı koronavirüs haritasında ilde 100 bin kişide 99,18 olan vaka sayısı 112,25'ye yükseldi. 

'Yüksek risk' grubundaki iller arasında yer alan Kocaeli'de, 100 bin kişide 99,18 olan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın bugün açıkladığı koronavirüs haritasında 112,25'e yükseldi. Kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranlar açılırken, hafta sonu kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde vatandaşlar, cadde ve sokaklara akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları görüldü. 

'BÖYLE GİDERSEK KURTULAMAYACAĞIZ' Vaka sayılarında artış olduğunu söyleyen Olcay Onat, "Serbestleşeli bir hafta oldu, kafe ve restoranlarda insanlar iç içe dikkat edilmiyor. Böyle devam ederse kurtulamayacağız. Çok yüksek riskin bir altındayız. Durumumuz daha da kötüye gidiyor. Masalarda insanlar dip dibe oturuyor. Bu kadar mı özlediler birbirlerini telefon diye bir şey var. Böyle gidersek biz mahvolduk ve kurtulamayacağız. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.'ENDİŞELİYİZ'Halk olarak dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Onur Güven, "Artışla ilgili endişeliyiz. Halk olarak dikkat etmeliyiz. Ne yapıyorsak iki katı dikkat etmemiz lazım. Normalleşmeye başladık ama normalleşmeyi kötü tarafa çeviren bizim dikkatsizliğimiz. Bununla ilgili daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Kırmızıya doğru gidebiliriz. Çevre illerimizde de çok fazla kırmızı illerimiz bulunuyor. Bunlara dikkat etmezsek daha da kötü olacak. İnsanlar zaten bir yıldır evlerinde daha çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu. 

 


Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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