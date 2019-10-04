Kocaeli kaza yaptı, kaçarken motosikletli gencin ölümüne neden oldu

04.10.2019 12:39

Kaza yaptı, kaçarken motosikletli gencin ölümüne neden oldu

İzmit'te kazaya karıştıktan sonra kullandığı cip ile kaçmaya çalışan Muhammet Enes Malgır (20), kırmızı ışıkta geçince motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar (22), 18 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazanın ardından serbest kalan, ölen gencin ailesinin avukatının itirazı üzerine tutuklanan Malgır, hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmit Körfez Mahallesi'nde 8 Haziran günü Muhammet Enes Malgır yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı cip, aynı yöne giden otomobille çarpıştı. Kazanın ardından iki sürücü Milli İrade Meydanı'nda bulunan trafik ışığında durdu. Otomobilden inen 3 kişi, Malgır'ın kullandığı cipe doğru yürümeye başladı. Korkuya kapılan Malgır, aracını hareket ettirdi. Kırmızı ışıkta geçen Malgır, bu sırada seyir halinde bulunan Kadir Kaçar yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Kaçar, tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Muhammet Enes Malgır, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, suç vasfı ve delil durumunun şüphelinin lehine değişebileceği, beklenen ceza ile tutuklanmanın ölçülü olmayabileceği gerekçesiyle Malgır'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Baba Rahim Kaçar'ın avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Muhammet Enes Malgır, 10 Eylül tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malgır hakkında, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

Dün, Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen davada Malgır'ın tutukluluk haline karar verilerek, duruşma 1 Kasım tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından adliye önünde konuşan Rahim Kaçar, oğlunun bütün tedbirleri almasına rağmen bir maganda tarafından kazaya kurban gittiğini söyleyerek, Oğlum, motosikletle yolunda gidiyordu. Kaskı başındaydı, bütün evrakları tamdı. Her şey kuralına uygundu oğlum için. Bir trafik magandası kırmızı ışık ihlali yaparak oğluma çarptı. Oğlum beyin kanaması geçirdi, 18 gün tedavi gördü ve kurtaramadık. Sonrasında şikayetçi olduk. Ben Türk adaletine, hakimlerine ve savcılarına güveniyorum. Benim yavrum gitti, bir daha gelmeyecek biliyorum, ama başka Kadir'ler ölmesin diye katilin en ağır cezayı almasını istiyorum dedi.

'GENCECİK OĞLUMUN CANINI ALDI'

Oğlunu kaybetmelerini ardından ailecek psikolojik olarak sorunlar yaşadıklarını söyleyen Rahim Kaçar, Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. 22 yaşındaki gencecik fidan gibi oğlum öldü. Askerden yeni gelmişti. Pisi pisine bir trafik magandasının hatasından dolayı ölmesi bizi çok üzüyor. Soruyorum, 'Sen neden kırmızı ışıkta geçiyorsun' 22 yaşındaki gencecik oğlumun canını aldı. Davada ilk duruşma görüldü, tutukluluk halinin devamına ve dosyanın 1 Kasım tarihine ertelenmesine karar verildi. İnşallah en ağır cezayı almasını sağlayacağız diye konuştu.

'YÜZDE 100 KUSURLU'

Trafikte motosiklet sürücülerinin görmezden gelindiğini ifade eden Rahim Kaçar, şöyle konuştu

Kaza tutanaklarında ve olay yeri raporlarında sürücü Muhammet Enes Malgır yüzde 100 kusurlu görünüyor. Mobese kameralarında her şey açık açık görülüyor. Kırmızı ışıkta geçti, oğluma çarptı. Benim oğlum gitti ama bütün motosikletliler adına konuşuyorum, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bizim ocağımıza ateş düştü başka ocaklar yanmasın

Kaynak: DHA