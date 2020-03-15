KOCAELİ Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandı Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranın ahşap binası alev alev yandı.

Kartepe'de ahşap restoran alev alev yandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki turistik Maşukiye bölgesinde 3 katlı bir restoranın ahşap binası alev alev yandı. Olay öğle saatlerinde Kartepe'de bulunan turistik Maşukiye bölgesinde meydana geldi. Bir restoranın 3 katlı ahşap binasında bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, alevlerden kaçmak isteyen ismi öğrenilemeyen 1 kişinin de binanın 2'nci katından atlayarak yaralandığı öğrenildi. Yaralanan vatandaş ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına müdahale eden Kartepe itfaiyesine ek olarak İzmit ve Gölcük itfaiyelerinden ekipler de bölgeye geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA