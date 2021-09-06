"Kocaeli İtfaiyesi gurur kaynağımızdır"

"Hemşerilerimiz, Kocaeli İtfaiyesi'nin gücü, imkânları ve yetenekleriyle gurur duyuyor" diyen Başkan Büyükakın, Dilovası İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kent genelinde 18 İtfaiye İstasyonu, 8 Gönüllü Müfrezesi ve 477 müdahale personeli ile her durumda fedakârca hizmet eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Dilovası İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Ülkemizin ve kentimizin yaşadığı her türlü yangın, afet, kaza ile diğer tüm olumsuzluklarda en seri biçimde olay yerinde olmak için gayret eden itfaiyecilere, "Yaptığınız tüm fedakârlıklar için bir kez daha teşekkür ederim" diyen Başkan Büyükakın, "Hemşerilerimiz, Kocaeli İtfaiyesi'nin gücü, imkânları ve yetenekleriyle gurur duyuyor. Bizde bu gururu geleceğe taşıma anlamında elimizden gelenin fazlasını yapmak, tüm imkânlarımızı itfaiye teşkilatımıza sunmak için gayret ediyoruz" dedi.

"İTFAİYE HER DURUMA HAZIR''

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım'ın da yer aldığı ziyarette, grup amirliğinde nöbet tutan itfaiyecilerle sohbet eden Başkan Büyükakın, birliktelik sonrası yaptığı açıklamada, "Kocaeli İtfaiye teşkilatı her duruma hazır bir şekilde kentimizde ve ülkemizde milletimize hizmet vermektedir. Bunu son olarak canımızı yakan orman yangınlarında da gördük. Kocaeli İtfaiyemizin kıymetli çalışanlarını bu vesileyle bir kez daha kutluyorum" açıklamasını yaptı.

"KALİTESİ ÇOK DAHA YÜKSELECEK"

Kocaeli İtfaiyesi'nin gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında örnek olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, "Güçlü bir İtfaiye teşkilatımız var. İtfaiye teşkilatımızın teknik anlamda çok daha iyi yerlerde olması için her türlü adımı atmaktan da geri durmuyoruz. Gerek fiziki mekânlar, gerekse donanım açısından Kocaeli İtfaiyesi çok iyi noktadadır. İnşallah daha iyi yerlere gelerek hizmet kalitesini çok daha iyi seviyelere çıkaracaktır" şeklinde konuştu.Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler