Kocaeli elektrik kesintisi! 22 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Salı günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 ABA SK

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 AKÇALI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 AYVALI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 BAYRAK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 DEFNE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 DOLUNAY SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 GÖNLÜM SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 GÜLPINAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 HAYRETTİN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 HİLALLER SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 KARTALLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 KUMRULU SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 NARİN SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 RADAR CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 SANCAKLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 SILA SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 VOLKANLAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 YADİGAR SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 ÇARŞI CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 ÇAYIRLIK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 ŞEHIT MEHMET KAPLAN CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 ŞEHİT MEHMET KAPLAN CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-22 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28518 ŞENTÜRK SK.

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