Kocaeli'de yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ağva Yolu Safalı Mahallesi sapağı mevkisinde yaralı karaca yavrusu bulan vatandaşlar, Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Yaralı karaca, beslenmesinin ardından Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım