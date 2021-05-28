Kocaeli'de yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı
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Kocaeli'de yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Kocaeli'de yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağva Yolu Safalı Mahallesi sapağı mevkisinde yaralı karaca yavrusu bulan vatandaşlar, Kandıra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yaralı karaca, beslenmesinin ardından Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kocaeli'de yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı
Kocaeli'de yaralı karaca yavrusu tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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