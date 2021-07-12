Kocaeli'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye devrildi: 4 yaralı
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Kocaeli'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye devrildi: 4 yaralı

Kocaeli'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Serkan Gök - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin 2 metre yükseklikten bahçeye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin 2 metre yükseklikten bahçeye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yalı Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki bir otoparka 41 NG 170 plakalı otomobilini bırakmak isteyen M.Y, fren yerine gaza bastı.

Park alanının önünde yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek bahçeye devrilen araçta, sürücü ile yanındaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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