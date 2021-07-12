Kocaeli'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye devrildi: 4 yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin 2 metre yükseklikten bahçeye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin 2 metre yükseklikten bahçeye devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Yalı Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki bir otoparka 41 NG 170 plakalı otomobilini bırakmak isteyen M.Y, fren yerine gaza bastı.
Park alanının önünde yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan düşerek bahçeye devrilen araçta, sürücü ile yanındaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök