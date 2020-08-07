Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
07.08.2020 02:52 | Son Güncelleme: 07.08.2020 03:12
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-130 kara yolu Değirmendere Kültür Merkezi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 41 H 1999 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 34 RE 0912 plakalı tıra çarptı.
Otomobilde sıkışan kadın sürücü itfaiyenin müdahalesiyle çıkarılarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA