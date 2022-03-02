Emre'nin Türk bayrağı talebi yerine getirildi

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan özel gereksinimli gencin Türk bayrağı talebi yerine getirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından, gencin yaşadığı mahalleye 8 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe ilçesi Avluburun Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan özel gereksinimli genç Emre Dolaner'in mahallesine Türk bayrağı dikilmesi hayalini gerçeğe dönüştürdü. Dolaner'in, mahalle meydanına Türk bayrağı dikilmesi yönünde talebi, muhtar Halil İbrahim Akyol aracılığıyla Başkan Büyükakın'a iletildi. En yakın zamanda Emre Dolaner'in talebini yerine getireceği sözünü veren Büyükakın, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na gereğinin yapılması konusunda talimat verdi. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin Avluburun meydanındaki Gönüllü İtfaiye Müfreze binasının olduğu yere dikilmesi kararlaştırıldı. Ekipler, kısa sürede bayrak direğinin montajını belirlenen alanda gerçekleştirdi.

Emre Dolaner, muhtar Akyol, vatandaşlar ve A Takımı ekiplerinin katıldığı sade bir törenle, 8 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi. Bayrağın göndere çekilmesi sırasında Dolaner'in İstiklal Marşı'nı okuması, vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Dolaner, "Şimdi hayalim gerçek oldu. Bu hayalimin gerçekleşmesinde emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, muhtarımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Bizdeki bu vatan ve bayrak sevgisi oldukça, ay yıldızlı bayrağımız hiçbir zaman yere inmez" diye konuştu. - KOCAELİ