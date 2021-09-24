Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi Küçük Sanayi mevkisinde B.A. yönetimindeki 41 AAL 428 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen G.D'nin kullandığı 34 CYY 070 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Bartın'da tünelde meydana gelen zincirleme kazada uzman çavuş yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Bartın'da tünelde meydana gelen zincirleme kazada uzman çavuş yaşamını yitirdi

 Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü

 Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberi | Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Gülben Ergen Caner Cindoruk Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Sezai Temelli Güzel Sözler Mimar Sinan Yemek Tarifleri Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 10:01:04. #1.12#