Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi Küçük Sanayi mevkisinde B.A. yönetimindeki 41 AAL 428 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen G.D'nin kullandığı 34 CYY 070 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri