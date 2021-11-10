Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

AA / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel
Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsünün dün yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden Rabia Üst (14) kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Üst'ün ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tedavileri tamamlanan 2 öğrencinin taburcu edildiği kazaya ilişkin sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 15 öğrencinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) da daha sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

AA / Fatih Gürbüz - Son Dakika Haberleri
Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş son yolculuğuna uğurlandı

Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş son yolculuğuna uğurlandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yılı Anma Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 83. Yılı Anma Töreni'ne katıldı: (2)

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title