Kocaeli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 9 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı
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Kocaeli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 9 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

Kocaeli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 9 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koronavirüs testi sonuçları pozitif çıkan 9 kişinin yaşadığı, 38 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

07.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:16

Kocaeli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 9 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koronavirüs testi sonuçları pozitif çıkan 9 kişinin yaşadığı, 38 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan 10 daireli bir apartmandaki 3 dairede yaşayan 9 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrasında yapılan incelemelerde test sonuçları pozitif çıkan vatandaşların ikamet ettiği apartmanda 10 dairede 38 kişinin yaşadığı belirlendi. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla apartman izolasyona alındı. Giriş çıkışların yasaklanarak tam karantina tedbirlerinin uygulandığı apartman girişine binanın izolasyona alındığını belirten yazı asıldı. Apartman önünde görevlendirilen bekçi ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nöbet tutuyor.

Bir sonraki emre kadar karantina sürecek

Konu ile ilgili İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, binanın bir sonraki emre kadar izolasyonda kalacağı belirtilerek, "İzmit İlçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesindeki 739 Numaralı 10 daireli apartmanda 3 farklı dairede oturan 9 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış ve Hastanelerimizde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu apartmandaki 10 farklı dairede toplam 38 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiştir. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından;

Farklı dairelerde bulaş olması nedeniyle vaka sayısında artma riski olduğu değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için hayati öneme sahip sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla 07.06.2020 tarihinden itibaren söz konusu 739 Nolu apartmanda oturan kişilerin ikinci bir karara kadar ikametlerinde kalmalarının sağlanması, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesi ve tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına;1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kocaeli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 9 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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