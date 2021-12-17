Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, polisin kaçak olarak etil alkol hazırlanan depoya düzenlediği baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenilen 3 ton etil alkol ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, polisin kaçak olarak etil alkol hazırlanan depoya düzenlediği baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenilen 3 ton etil alkol ele geçirildi. 2'si Afgan 4 kişi, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.00 sıralarında Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, dışarıda yapı malzemeleri tabelası olan depoya baskın yaptı. Depoya girildiğinde karton yığınlarının arkasında üretim hattı kurulduğu görüldü. Makinelerle kaçak olarak etil alkolün şişelenip, etiketlendiği belirlendi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenilen 3 ton etil alkole, depoda üretimde kullanılan makinelere el koyuldu. Alkol üretiminde çalışan Afganistan uyruklu G.R, M.H. ile A.A ve O.T. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

Son dakika haber! Kocaeli'de depoya 'kaçak etil alkol' baskını: 4 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

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