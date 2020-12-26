Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

26.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:43
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi Develi Durağı D-100 karayolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde bulunan Halis B. idaresindeki 34 PT 0255 plakalı Renault marka otomobil, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu. Otomobilin durması üzerine arkasında seyreden Cem E. idaresindeki 34 BTN 831 plakalı Renault marka otomobil hızını alamayarak önünde duran araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle öndeki araçta yolcu olarak bulunan Maşallah B. ile Abdurrahman B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Öznur Çalık Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Mustafa Er Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 09:51:13. #1.14#
title