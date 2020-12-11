Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
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Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi

11.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:51
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında iğne ile öldürülmüş halde bulunan köpekler ekipleri harekete geçirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında iğne ile öldürülmüş halde bulunan köpekler ekipleri harekete geçirdi. Hayvanların başında gözyaşı döken vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ölü halde bulunan 3 köpek, araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

"İğnelerle katledilmiş"

Ölen köpeklerin yanına gelen çevredeki vatandaşlar ve Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen hayvanların zararsız olduğunu söyleyen Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Sabah telefonuma hayvanların öldürüldüğü yönünde bilgiler geldi. Bu köpek 15 yaşında en masum hayvandı. Yatıyor, sandım. Bu hayvanların hepsi bizim kontrolümüz altında. Bir sıkıntı olduğu zaman belediyeler bize haber verir, bizden habersiz toplama yapmaz. Kimseye havlamayan Yahyakaptan'ın sevgilisi bir köpek. İğne sırtına saplanmış. Yedi aylık bir kızımız vardı, onun cansız bedeni bulundu, Kömür isimli bir köpek de iğnelerle katledilmiş" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'de iğne ile öldürülen köpekler ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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