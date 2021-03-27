Kocaeli'de gençler "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif"i grafitiyle anlatacak

Kocaeli'de düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" temalı grafiti yarışmasında gençler yeteneklerini sergileyecek.

Kocaeli'de düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" temalı grafiti yarışmasında gençler yeteneklerini sergileyecek.

İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı ve 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesince, Grafiti Tasarım Yarışması ile marşın önemine ve milli mücadeleye dikkatin çekilmesi hedefleniyor.

2 kategoride yapılacak yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül verilecek, jüri değerlendirilmesi sonucu seçilecek ilk 10 eser de kentte uygulanacak.

Detaylı bilgiye "www.kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr" adresinden ulaşılabilen yarışmaya son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.

"Gençlerin geleceği iyi hazırlanmasının ülkenin yarınlarına olumlu katkı yapacak"

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmanın tanıtım programında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin mutlu olmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, memleketin istiklali ve istikbali için çalıştıklarını söyledi.

Büyükakın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) başarıyla mücadele ettiklerini aktararak, gençlerin geleceğe iyi hazırlanmasının ülkenin yarınlarına olumlu katkı yapacağını kaydetti.

Türkiye'nin var olduğu her yerde dünya barışı ve kardeşliğine hizmet edeceğini dile getiren Büyükakın, "Gençlerimizin yarının büyük Türkiye'sinin kurucuları olacağına, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurduğu Alparslanların, Fatihlerin, Kanuni Sultan Süleymanların kurduğu büyük medeniyetlerin daha da büyüklerini siz Türk evlatlarının kuracağına yürekten inanıyorum. Burada yüreğinizdeki güzellikleri grafitilere yansıttınız. Yarınların daha güçlü Türkiye'si için gençlerimizle beraber hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de gençlerin her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, kendi dönemlerinde böyle imkanlar bulunmadığını anlattı.

Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve kadınlara verdiği önemi çok iyi bildiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükakın, Zeybek ve vatandaşlar, oluşturulan panolara grafiti yaptı ve gösteriyi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız