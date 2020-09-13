Kocaeli'de döküm fabrikasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi
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Kocaeli'de döküm fabrikasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı fabrikada döküm potasının altında kalarak yaşamını yitiren işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'de döküm fabrikasında hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi
13.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:22

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı fabrikada döküm potasının altında kalarak yaşamını yitiren işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınlarınca İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan Niyazi Ak'ın (47) cenazesi, Beylikbağı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Ak'ın kardeşi İsmail Ak, burada taziyelerini kabul ederken anne Hava Ak ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze, evin önünde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir döküm fabrikasında çalışan Niyazi Ak, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle döküm potasının altında kalmıştı. Niyazi Ak, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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