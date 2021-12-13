Kocaeli'de devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet D-130 kara yolunda trafiği aksattı

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra devrilen hurda kağıt yüklü kamyonet, D-130 kara yolunda trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 06 ABH 233 plakalı tır, kara yolunun Yalova yönü Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde O.B. yönetimindeki 34 BSH 616 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurda kağıt yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce kamyonetin kaldırılması ve çevreye savrulan hurda kağıtların temizlenmesiyle kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.???????