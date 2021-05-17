Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı
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Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı Oğlundan ayrılmak isteyen gelininin babası tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olan kızının eşi ile birlikte evini basan dünürünü bıçaklayarak yaraladı.

Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı

Oğlundan ayrılmak isteyen gelininin babası tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olan kızının eşi ile birlikte evini basan dünürünü bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, eli bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, babası Murat G. ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.'nin evine gitti. Evin önüne gelen Murat G. ile oğlu iddialara göre, küfür ederek, Yaşar L.'nin evinin kapısının camını kırdı. Evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L. ise bıçakla Murat G.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat G. kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha sonra olay yerine gelen yakınları Murat G.'yi kendi araçları ile İzmit'te bulunan özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Murat G., hastanede ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Yaşar L.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı
Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı
Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı
Kocaeli'de dehşet...Damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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