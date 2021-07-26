Kocaeli'de damacana yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de damacana yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de damacana yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damacana yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damacana yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara yönü Eskihisar kavşağı mevkisinde F.Y. idaresindeki 34 CUS 603 plakalı otomobil, H.İ.O. yönetimindeki 41 UR 522 plakalı damacana su yüklü kapalı kasa kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü F.Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de damacana yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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