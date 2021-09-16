Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında bulunan N.D'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibi yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.