Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı

Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı
AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

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GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Topçular Mahallesi Atatürk Bulvarı D-130 kara yolu 131 Sokak'ta içinde hasta bulunan ambulans ile H.N. yönetimindeki 41 AC 990 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma etkisiyle yoldan çıkan ambulans, refüjdeki elektrik direğine çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansta bulunan hasta, bir başka ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı

Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı

Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı

Kocaeli'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri

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