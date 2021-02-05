Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

05.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:54
Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavak ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavak ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Faruk Demirer Caddesi'nde kavak ağacına çıkan ve mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar ise kedinin ağaçtan düşme ihtimaline karşı battaniyelerle tedbir aldı.

Kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Almanya Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 09:54:29. #1.14#
title