Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavak ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kavak ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Faruk Demirer Caddesi'nde kavak ağacına çıkan ve mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar ise kedinin ağaçtan düşme ihtimaline karşı battaniyelerle tedbir aldı.

Kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök