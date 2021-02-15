Kocaeli'de 70 yaşındaki kişi iki aylık zorlu tedavinin ardından Kovid-19'u yendi
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Kocaeli'de 70 yaşındaki kişi iki aylık zorlu tedavinin ardından Kovid-19'u yendi

15.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:48
Kocaeli'de 70 yaşındaki kişi iki aylık zorlu tedavinin ardından Kovid-19'u yendi

Kocaeli'de yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Altuntaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını iki aylık zorlu tedavi sürecinin ardından yenmeyi başardı.

Kocaeli'de yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Altuntaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını iki aylık zorlu tedavi sürecinin ardından yenmeyi başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinden taburcu olan ve Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansıyla evine getirilen Altuntaş, Kovid-19'a karşı duyarlı olunmasını istedi.

Salgına karşı çok iyi korunmak gerektiğini vurgulayan Altuntaş, "Bana bir şey olmaz demesinler. Bu hastalığı çeken bilir. İki ay hastanede tedavi gördüm. Bir nefes için dairemi verirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Doktorlarımız vesile oldu, Allah yaşamamıza izin verdi." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, hala yatakta olduğuna, ayaklarının titrediğine dikkati çekerek, "Yürüyemiyorum, vücudum cansız, ciddi baş dönmem var. Belediyemizden Allah razı olsun. Hastaneden alıp evime kadar beni getirdiler." açıklamasında bulundu.

Yakalandığı Kovid-19'u 10 günlük tedavi sonrası atlatan ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince "Hasta Refakatçi Eğitimi" verilen eşi Şükriye Altuntaş da zor günler geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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