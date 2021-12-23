Kocaeli Büyükşehir'in desteğiyle Kartepe'de yapılan cami ibadete açılıyor

KOCAELİ (Bültenler) - Bu kapsamda, inşaatına 2019'da Büyükşehir Belediyesi'nin ve hayırseverlerin desteğiyle başlanan ve yapımı tamamlanan Kartepe İmam Hatip Uygulama Camii, yarın sabah namazıyla ibadete açılacak.

ÇEPNİ MAHALLESİNDE

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı camilerin eksiklerini ve ihtiyaçlarına imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Muhtarların ve vatandaşların önerilerini dikkate alan ve taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, hizmetleriyle halkın takdirini kazanıyor. İnşaatına 2019'da Büyükşehir Belediyesi'nin ve hayırseverlerin desteğiyle başlanan, 165 metrekare kapalı alana sahip Çepni Mahallesi'ndeki İmam Hatip Uygulama Camii'nde, İmam Hatip öğrencileri uygulamalı olarak eğitim alacak, aynı zamanda vatandaşların ibadetine açık olacak.

300 KİŞİ KAPASİTELİ

Kadınlar için ayrılan bölümle birlikte, 300 kişinin aynı anda ibadet edilebileceği

camiinin yapımına hazır beton, demir, çelik konstrüksiyon minare, tüm çatı malzemeleri, tuğla, kum, çimento, boya, pencere ve kapı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçeye güzel bir cami kazandırdı. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimarinin yansıtıldığı, ahşap minber, ahşap kaplama mihrap ve nakışlarla bezenen cami, yarın sabah namazıyla birlikte ibadete açılacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Kartepe Çepni Mahallesi İmam Hatip Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Sarı, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve hayırseverlere teşekkür ederek, yarın sabah namazında ibadete açılacak olan camiye tüm vatandaşları davet etti.

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