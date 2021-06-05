Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız

Marmara'ya kıyısı olan illerimiz arasında yer alan Kocaeli'nin Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen çalıştayda, Marmara'yı etkisi altına alan deniz salyası hakkında konuştu. Büyükakın, "Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse biz adeta Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız" dedi.

Marmara Denizi'nden son günlerde gelen görüntüler, büyük tedirginlik yarattı. Sahil kıyılarına kadar etkisi gösteren deniz salyası sorununun nasıl çözüleceği merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki sorunların çözümü amacıyla çalıştay düzenledi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sözleri damga vurdu.

"MARMARA'YI FOSEPTİK GİBİ KULLANMIŞIZ"

Aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanı da olan AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son günlerde tüm Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) ile ilgili şöyle konuştu:

"Son deniz salyası meselesinde de benzer bir ortak hareket etme, benzer yeniden bir düşünme aşamasıyla karşı karşıyayız. Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse biz adeta Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız.

"DİĞER ÜLKELERDEN GELEN KİRLİLİK DE VAR"

Akdeniz'den Karadeniz'e doğru dip akıntısı yolu ile gideceğini düşünmüşüz ve bu yolla devam etmişiz. Aynı zamanda Tuna Nehri üzerinden ve Karadeniz'in diğer bölgelerinden, kıyısı olan diğer ülkelerden, Karadeniz üzerinden Marmara'ya gelen kirlilik kaynaklarını da belki düşünmek ve bunu da eylem planımıza dahil etmek gerekiyor. Bir sınır ötesi durum da aslında Marmara ekosistemini etkiliyor."