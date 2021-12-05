Kocaayak'ın bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü! Artık gerçek olduğuna inanıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde 1800'lü yıllar başlayan Koca Ayak efsanesi günümüze kadar ulaştı. Kocaayak veya Yeti olarak adlandırılan hayvanın Georgia ormanlarında yaşadığına inanılıyor. Bugüne kadar birçok kişi tarafından izi sürülen Kocaayak'ın en net görüntüsü kaydedildi.

NORMAL İNSAN GİBİ YÜRÜDÜ

Cryptiduniversity hesabından paylaşılan görüntüde, Kocaayak'ın çalılıkların arkasında bir süre gidip geldiği görülüyor. İlginç yaratığın çömeldikten sonra yerden kalktığı görülüyor. Ayrıca en çarpıcı detay ise canlının normal bir insan gibi yürümesi oldu.

BÖLGE HALKI İNANMAYA BAŞLADI

Cryptiduniversity sosyal medya hesabından paylaşılan bu görüntüler, Kocaayak'a inanan insan sayısını da bir hayli yükseltti. Öyle ki bölgede yaşayan bazı insanlar, Kocaayak bu görüntüden sonra canlının varlığına iyice ikna olduklarını belirtti.

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