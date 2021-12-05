Kocaayak'ın bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü! Artık gerçek olduğuna inanıyorlar - Haberler
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Kocaayak'ın bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü! Artık gerçek olduğuna inanıyorlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Georgia eyaletinde geniş bir kesim tarafından bilinen "Kocaayak" efsanesine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Ormanlık alanda kaydedilen ve bugüne kadar Kocaayak'ın en net görüntüsü olduğu belirtilen video, büyük yankı uyandırdı. Bölge sakinleri bu videodan sonra Kocaayak efsanesine daha çok inanmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde 1800'lü yıllar başlayan Koca Ayak efsanesi günümüze kadar ulaştı. Kocaayak veya Yeti olarak adlandırılan hayvanın Georgia ormanlarında yaşadığına inanılıyor. Bugüne kadar birçok kişi tarafından izi sürülen Kocaayak'ın en net görüntüsü kaydedildi.

NORMAL İNSAN GİBİ YÜRÜDÜ

Cryptiduniversity hesabından paylaşılan görüntüde, Kocaayak'ın çalılıkların arkasında bir süre gidip geldiği görülüyor. İlginç yaratığın çömeldikten sonra yerden kalktığı görülüyor. Ayrıca en çarpıcı detay ise canlının normal bir insan gibi yürümesi oldu.

BÖLGE HALKI İNANMAYA BAŞLADI

Cryptiduniversity sosyal medya hesabından paylaşılan bu görüntüler, Kocaayak'a inanan insan sayısını da bir hayli yükseltti. Öyle ki bölgede yaşayan bazı insanlar, Kocaayak bu görüntüden sonra canlının varlığına iyice ikna olduklarını belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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