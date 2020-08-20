Koca yürekli İrem, sağlığına kavuşup doktor olmak istiyor
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Koca yürekli İrem, sağlığına kavuşup doktor olmak istiyor

Koca yürekli İrem, sağlığına kavuşup doktor olmak istiyor Önce skolyoz ardından ise kalp ameliyatı olması gereken İrem, riski bulunan ameliyatlar için güzel bir haber bekliyor İrem Uğuz: "Arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum" "Büyüyünce doktor olup, benim gibi çocuklara yardım...

20.08.2020 23:26 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:48

Koca yürekli İrem, sağlığına kavuşup doktor olmak istiyor

Önce skolyoz ardından ise kalp ameliyatı olması gereken İrem, riski bulunan ameliyatlar için güzel bir haber bekliyor

İrem Uğuz: "Arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum"

"Büyüyünce doktor olup, benim gibi çocuklara yardım etmek istiyorum"

MERSİN - Mersin'de yaşayan ve doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan, ardından skolyoz hastalığı teşhisi konulan 13 yaşındaki İrem, riski bulunan ameliyatlar için güzel bir haber bekliyor. İrem Uğuz, "Arkadaşlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum. Büyüyünce doktor olup, benim gibi çocuklara yardım etmek istiyorum" dedi.

Mersin'de yaşayan ve doğuştan 'çift çıkışlı sağ ventrikül' kalp rahatsızlığı bulunan ardından 8 yaşında skolyoz hastalığı ortaya çıkan 13 yaşındaki İrem Uğuz, sağlığına kavuşup, arkadaşları gibi koşup oynamak, hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Gözleri yaşlı aile de çocuklarının bir an önce ameliyat olması için destek bekliyor.

"Kızımın bir an önce iyi olmasını istiyoruz"

Kızının rahatsızlığıyla ilgili İHA muhabirine konuşan baba Selahattin Uğuz, kızlarının doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. 1,5 yaşında kızının kalp ameliyatı olduğunu söyleyen Uğuz, "Kızım Adana'da rahatlatıcı bir kalp ameliyatı geçirdi. Ondan sonra ikinci bir ameliyat olacağını söylediler. İkinci ameliyatı yapılacaktı ancak kızımızda 8 yaşında skolyoz hastalığı olduğu tespit edildi. Bir süre korse kullandık. Gerek devlet gerekse özel hastanelere götürdük ama bir sonuca varamadık. Bugün normalde kızım ameliyat olması gerekiyordu ama riskli olduğu, oksijeni düşük çıktığı için Mersin'de de Adana'da da yapmadılar. Doktorlar bizi Ankara'ya yönlendirdiler. Kızımın bir an önce iyi olmasını istiyoruz. Bayramdan bu yana mücadele ediyorum ama bir sonuca henüz varamadık" diye konuştu.

Toroslar Kaymakamlığı'na giderek yardım talebinde bulunduklarını kaydeden Uğuz, "Sağolsun kaymakamımız Ahmet Hikmet Şahin çok ilgilendi, bu konuda çok çaba harcadı. Bize yardım kampanyası başlattırdı. Onun sayesinde bugünlere kadar gelebildik" dedi.

"Lütfen bana yardım edin"

İrem Uğuz ise bir an önce ameliyat olmak istediğini belirterek, "Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Sizlerden yardım istiyorum. Lütfen bana yardım edin, lütfen sesimizi duyun. Sağlığıma kavuştuktan sonra bende sokakta yaşıtlarım gibi koşmak, oynamak istiyorum ama oynayamıyorum, yapamıyorum. Okulda zil çalınca teneffüse sınıftan koşarak çıkmak istiyorum. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum. Benim gibi hasta çocuklara yardım etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Koca yürekli İrem, sağlığına kavuşup doktor olmak istiyor

Kaynak: İHA

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