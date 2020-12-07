Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu
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Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu

07.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:15
Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu

Ankara'da kötü koku ihbarı üzerine bir eve giren polis güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarı çıkmadığı ve başka kimsenin de gelmediği belirlendi. Daha önce eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadının ölüm sebebi bilinmiyor.

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, yaklaşık 2 ay önce boşanmak istediği sebze-meyve toptancısı eşi Salih G. tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme geldi. Chikareva, 1.5 yıllık eşi Salih G. hakkında geçen 2 Eylül'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞ

Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı. Salih G.'nin, uzaklaştırma tedbirine rağmen geçen 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yalnız yaşadığı evine gidip, şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Eşinin öldüresiye dövdüğü iddia edilen Vera Chikareva, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikayette bulundu. Salih G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu
Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu
Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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