Koç Üniversitesi özel mi sorusu gündem konusu oldu. Türkiye'nin en ünlü üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi hakkında merak edilenleri derledik. Peki, Koç Üniversitesi özel mi? Koç Üniversitesi devlet üniversitesi mi? Koç Üniversitesi vakıf üniversitesi mi? Koç Üniversitesi olanakları nelerdir?İşte yanıtı...

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Koç Üniversitesi, 1993 yılında İstanbul'da eğitime başlamış olan bir özel (vakıf) üniversitedir. Faaliyetlerine 400 öğretim üyesi ve yaklaşık 6900 öğrenciyle devam etmektedir. Üniversite; İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp ve Hemşirelik Fakülteleri'nde 22 lisans, 32 yüksek lisans ve 26 doktora programı ile eğitim vermektedir.

1993 yılında İstinye'de bulunan geçici kampüsünde eğitime başlamıştır ve ilk ders 4 Ekim 1993 tarihinde yapılmıştır. İlk lisans mezunlarını 1997 yılında vermiştir. Koç Üniversitesi, 2000 yılında Rumeli Feneri'ndeki daimi kampüsüne taşınmıştır.

Times Higher Education'ın 2015 yılında yayınladığı 50 yaş altı en iyi üniversiteleri sıralamasında Koç Üniversitesi 51. sırada yer almıştır. Times Higher Education'ın en iyi Türk üniversiteler sıralamasında ise 1.olmuştur

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAPI

Fakülteler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Fen Fakültesi

Fizik

Kimya

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Felsefe

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Medya ve Görsel Sanatlar

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Tıp Fakültesi

Tıp

Hemşirelik

Enstitüler

İşletme Enstitüsü

Fen Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Koç Üniversitesi'nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye'nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinler arası iş birliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.

Öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye'deki üniversiteler sıralamasında Koç Üniversitesi'nin en üst sıralardadır. Üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlar (üniversiteler, Avrupa Komisyonu, kamu kurumları, araştırma ve geliştirme kurumları, iş dünyası ve sanayi kuruluşları) ile çeşitli araştırma projelerinde iş birliği içinde çalışmaktadır.

Araştırma faaliyetleri; Mühendislik, Fen, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Tıp Fakültelerindeki öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Öğretim üyelerinin %95'i doktora derecelerini ABD'nin ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden almıştır. Birçoğu Koç Üniversitesi'ne gelmeden önce önemli ABD, Avrupa ve Türk üniversitelerinde öğretim üyesidir. 11 öğretim üyesi Türkiye Bilimler Akademisi'nde (TÜBA) asli, 1 öğretim üyesi emeritus, 4 öğretim üyesi ise yardımcı üyedir. 2011 yılı itibarıyla 9 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, bir öğretim üyesi TÜBİTAK özel ödülü, 21 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü, 37 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır.

Koç Üniversitesi, belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek, akademik birikimi toplumsal, sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli araştırma merkezleri kurmuştur. Aynı zamanda Koç Üniversitesi'nin Rumeli Feneri Kampüsü'nde ve Hemşirelik Yüksek Okulu'nda sayıları bölümlerine göre çeşitlilik gösteren 72 adet laboratuvarı mevcuttur.

Haberler.com - Gündem