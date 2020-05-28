Kobiler krizi dijitalleşerek atlatacak
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Kobiler krizi dijitalleşerek atlatacak

Ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli rol oynayan KOBİ'lerin COVID-19 salgını sonrası gündemlerinde dijitalleşme ve e-ticaret önemli bir yer tutuyor.

Kobiler krizi dijitalleşerek atlatacak
28.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:40

Dünya'nın Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiği ve sosyal izolasyonun ön plana çıktığı günümüzde, KOBİ'lerin iş sürekliliklerini sağlamalarına ve kapasitelerini geliştirmelerine destek sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Sağlam KOBİ projesi kapsamında "Geleceğin KOBİ'si #DijitalKOBİ" mottosu ile e-ticaret webinar eğitimi gerçekleştirildi.

IDEMA Uluslararası Kalkınma Ajansı, UPS Türkiye, Ideasoft, iyzico ve Fabrikatör iş birliğiyle hayata geçirilen dijital buluşmada, katılımcı KOBİ'lere e-ticaret, ödeme sistemleri, lojistik, üretim yönetimi, afetlere hazırlık ve müdahale modülleri gibi konularda eğitimler verildi.

Eğitim etkinliğinin açılış konuşmasını yapan UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, "Yıllardır Sağlam KOBİ projemizle KOBİ'lerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinin de gösterdiği üzere dijitalleşme oldukça önemli. Geleceğin KOBİ'si Dijital KOBİ mottosuyla biz de KOBİ'lerimize teknolojik çözümlere kaynak ayırmalarını öneriyoruz. UPS olarak KOBİ'lere destek olduğumuz bu süreçte, daha fazla özel sektör temsilcisini paydaşımız olması KOBİ'ler için sağladığımız faydayı da katlayacaktır. O yüzden onları da projemize dahil olmaya davet ediyoruz." dedi.

Yine açılışta konuşan IDEMA Uluslararası Kalkınma Ajansı kurucusu Dr. Ali Ercan Özgür, "Son Elazığ depreminde hem afet koordinasyonuna hem de online pazaryeri çalışmalarımızla KOBİ'lerin iş başına daha hızlı dönmesine destek olmuştuk. Koronavirus döneminde de KOBİ'lerin iş sürekliliğini sağlayacak teknolojik çözümleri özel sektör ortaklığında KOBİ'lere aktarmaya devam edeceğiz. Deprem, yangın, pandemi gibi afetler ile mücadelede bu eğitimimizde de olduğu gibi tüm sektörleri ve sektör temsilcilerini projemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.

KOBİ'lerin e-ticareti hızla benimsemesi gerektiği ve e-ticaretin artık günümüzün bir gerçekliği olduğunu vurgulayan Ideasoft İş Ortaklıkları Müdürü Eray Şentürk,"Bugün yaşanan krizlerin son kullanıcı ve satıcı bağlamında aşılmasını sağlayan e-ticaret, hem daha az maliyetli olması hem de KOBİ'lerin özellikle dikey pazarlarda büyük markalara göre oldukça başarılı olmasını göz önünde bulundurduğumuzda küçük işletmelerin kurtarıcısı niteliğine gelmiştir. E-ticaret, birçok faydasının yanında kriz anlarında sürdürülebilir iş modelleri oluşturulabilmesi, kesintisiz aynı zamanda mekân bağımsız yapılabilmesi ve esnekliği sebebiyle de KOBİ'ler tarafından hızla benimsenmesi gereken ticaret türüdür. E-ticaret geleceğin trendi değil bugünün ticaret şeklidir." dedi.

Fabrikatör kurucu ortağı Bahadır Efeoğlu da ''KOBİ'lerin değişen dünyaya ayak uydurmasının gerekliliği bugüne kadar hep dile getirildi ancak COVID-19 sonrasında neredeyse tüm süreçlerin online olarak yönetilmeye başlandığı bu dönemde KOBİ'lerin artık ayakta kalmak için dijitalleşmekten başka çareleri olmadığı daha da net görünür oldu. Fabrikatör ekibi olarak, üretici KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda karşılaştıkları engelleri geliştirdiğimiz bulut tabanlı çözümler ile birlikte aşıyoruz'' dedi.

Son olarak, iyzico & PayU CEO'su Barbaros Özbuğutu, "Yakın gelecekte daha da iyi hissedeceğimiz yeni normallerimize adapte olmanın tek yolu dijitallleşmeden geçiyor. KOBİ'lerimiz için hayati öneme sahip bir konu haline gelmiş durumda. iyzico olarak bu projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

COVİD-19 en çok KOBİ'leri etkiledi

Webinar'da ayrıca Sağlam KOBİ projesi kapsamında Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla salgın sürecinin KOBİ'lere etkisi ile ilgili yapılan anket çalışmasının sonuçları da açıklandı. Anket çalışmasının sonuçlarına göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin %50'si ya işletmelerini tamamen kapatmak zorunda kaldı ya da faaliyetlerini durdurdu. Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin ise yüzde 57'si salgın ile mücadele kapsamında alınan önlemler sebebiyle faaliyetlerini durdurdu. Yine aynı sektörde faaliyet gösteren KOBİ'lerin %75'i faaliyetlerini tamamen durdururken, yüzde 25'i paket servis yoluyla faaliyetlerine devam ediyor. İmalat ve yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin genel KOBİ nüfusu içerisindeki hakim payı düşünüldüğünde, KOBİ'lerin yüzde 43,5'inin salgın sebebiyle değişen ekonomik ortamdan olumsuz etkilendiği gözlemlendi.

Yine anket sonuçlarına göre bir diğer ön plana çıkan konu ise KOBİ'lerin dijitalleşme, nakit akışı yönetimi, mali risk analizi ve kaynak yönetimi hususlarındaki bilgi ve birikimlerinin çok düşük düzeyde olması.

Kaynak: Bültenler

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