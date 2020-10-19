'Kobani' soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Türk, serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Kobani' soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Türk, serbest bırakıldı

19.10.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:07
'Kobani' soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Türk, serbest bırakıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani olayları soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani olayları soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Türk, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Mardin'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcıya ifade verdi. Türk, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Türk, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Özgü Namal Erdem Tepegöz
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Kobani' soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Türk, serbest bırakıldı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 13:14:45. #1.15#
title