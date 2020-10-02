Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltındaki 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltındaki 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

02.10.2020 00:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:39

Kobani olayları soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında eski HDP'li vekillerin de olduğu 20 şüphelinin tamamı savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında çeşitli illerde gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen 20 HDP'linin, polisteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

20 HDP'Lİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmış, 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı.

Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltındaki 20 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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