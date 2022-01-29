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KOAH hastasının imdadına UMKE yetişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KOAH hastasının imdadına UMKE yetişti

Zonguldak'ta KOAH hastası olan 89 yaşındaki Aysel Çelik'in imdadına UMKE ekipleri yetişti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta KOAH hastası olan 89 yaşındaki Aysel Çelik'in imdadına UMKE ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta UMKE ekipleri, kardan yolu kapanan mahallede rahatsızlanan KOAH hastası olan 89 yaşındaki Aysel Çelik'in imdadına yetişti. Zonguldak'ta yoğun kar yağışı sonrası kaplı olan köy ve mahallelerde kar temizleme çalışmaları devam ediyor. İnağzı Mahallesinde ikamet eden 89 yaşındaki KOAH hastası Aysel Çelik fenalaştı. Olay yerine ulaşan UMKE ekipleri 89 yaşındaki Aysel Çelik'i alarak ambulansa ulaştırdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK

KOAH hastasının imdadına UMKE yetişti

KOAH hastasının imdadına UMKE yetişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Aysel Çelik, Zonguldak, kar, Yerel, Haber

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