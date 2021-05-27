Knockout City, yayınlandıktan üç gün sonra 2 milyon oyuncu sayısını aşmayı başardı!

Velas Studios, takım tabanlı çok oyunculu oyun Knockout City'nin 21 Mayıs'ta yayınlanmasının ardından geçen üç günde iki miyon oyuncuya ulaşmayı başardıklarını duyurdu. Knockout City hangi platformlar üzerinde erişime açık bulunuyor? İşte detaylar!

Geliştirici Velan Studios, Knockout City'nin PC ve konsollarda piyasaya sürüldükten üç gün sonra iki milyon oyuncu sayısını geçmeyi başardıklarını açıkladı. Destansı yakan top maçları etrafında toplanan Knockout City, 21 Mayıs tarihinde piyasaya sürüldü.

Velan Studios oyunun iki milyondan fazla oyuncuya ulaştığını resmi Twitter hesabından duyurdu. Oyunun ücretsiz denemesinin yaklaşık dört günlük bir süreçte bu kadar oyuncuya ulaştığını göz önüne alacak olursak, bu ilerisi için oldukça önemli bir temel oluşturuyor.

Knockout City, çevrimiçi oynanabilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yakantop savaşlarınının heyecanını bizlere yaşatacak oyunda oyuncular; topları atabilir, atlatabilir, mücadele edebilir, yakalayabilir ve zafer için yollarını açabilirler. Oyun hakkındaki ilk izlenimlerin ve incelemelerin ağırlık olarak olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Knockout City, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch ve PC (Steam) platformlarında oynanabilir durumda bulunuyor. Ayrıca, oyunun deneme sürümünü şu an tüm platformlar üzerinden oynayabilirsiniz.