KMÜ Rektörü Ak öğrenci toplulukları temsilcileriyle bir araya geldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ile bir araya geldi.

SKS Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Rektör Namık Ak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Genel Sekreter Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Ali Orak, SKS Daire Başkanı Cahit Suci, Öğrenci Konsey Başkanı Halit Ataş ve öğrenci topluluklarının başkanları katıldı.

Etkinlikte Rektör Ak bir selamlama konuşması yaptı.

Ak konuşmasında öğrencilere seslenerek, "Hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Topluluklarımız sizin sosyalitenizi arttıracak ve sizi toplumla bütünleştirecek. Sizin doğuştan gelen melekelerinize ilaveler yapacak. Önce kendinize, sonra en yakın çevreniz olan üniversitemize, Karamanımıza, ülkemiz ve dünya ölçeğinde ise insanlığa bu hizmetleriniz yayılacak. Topluluklar olarak birlik ve beraberlik içinde faaliyetler yapmaya özen gösterelim. Bireysellikle değil takım halinde hareket edin. Bu alışkanlık size ilerideki iş yaşantınızda kolaylık sağlayacaktır." dedi.

Konuşmasına yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak devam eden Ak şunları söyledi:

" Yurtdışından gelen tüm öğrencilerimiz aslında bizim gönüllü elçilerimizdir. Yarın Somali'ye, Irak'a, Yemen'e, diğer ülkelerimize öğrencilerimiz buradan almış oldukları güzellikleri taşıyacaklar. Sizlere başarılar diliyorum, önce kendinizi sonra birbirinizi sevin. Sizler buranın neşesi, gücüsünüz. Faaliyetlerinizde ve derslerinizde başarılar diliyorum. Her daim sizin yanınızdayım."

Daha sonra topluluk başkanları kendilerini tanıtarak, topluluklarının çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Öğrenci topluluklarının taleplerini dinleyen Rektör Ak, topluluk başkanları ile bir süre sohbet etti.