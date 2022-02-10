KMÜ'de "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" değerlendirme toplantısı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından " 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, il ve üniversite protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rektör Ak'ın açılış konuşması ve 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı'na dair değerlendirmesini içeren sunumuyla devam etti.

Ak, göreve başlamasının üzerinden geçen bir yılın ardından üniversitede yaşanan gelişmeleri detaylı olarak katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından "Yunus Emre Kirişçi Baba" kitabının tanıtımının yapıldığı panele geçildi.

Yönlendiriciliğini KMÜ Rektör Yardımcısı ve kitabın yazarlarından olan Prof. Dr. Hüseyin Muşmal'ın yaptığı panelde kitabın diğer yazarları Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Aköz ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elamanı Araştırma Görevlisi Emre Koç konuşmacı olarak yer aldı.

Üniversiteye ve Karaman'a katkı sunan hayırsever iş insanlarına berat ve hediye takdimleriyle devam eden program, Yunus Emre ezgilerinden oluşan müzik dinletisiyle sona erdi.