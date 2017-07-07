Klinik Araştırmalar Değerlendirme Toplantısı
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), Türkiye'de klinik araştırmalar sırasında yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Klinik Araştırmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), Türkiye'de klinik araştırmalar sırasında yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Klinik Araştırmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Üyesi Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan başkanlığında yapılan toplantıda, klinik araştırmalar ile ilgili bilgiler verildi.
Toplantıda, Hacetepe Üniversitesinden Prof. Dr. Serhat Ünal "Dünyada ve Ülkemizde Klinik Araştırmalar", Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan Dr. Elif İnci Sabuncuoğlu "Klinik Araştırmalar Konusunda Mevcut Yasal Mevzuat ve Planlamalar" ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hamdi Akan ise "Ülkemizde Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri" başlıklı birer sunum gerçekleştirdi.
Toplantıya, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çetin Erol, YÖK Kurum Danışmanı Prof. Dr. Cemal Bulut'un yanı sıra bazı üniversitelerin rektörleri, klinik araştırmalar konusunda uzman akademisyenler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, TUBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.
Klinik araştırmalarından aldığı payı önemli ölçüde artıran ülkelerdeki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, oluşturulacak bir çalışma grubuyla sürecin izlenmesi ve sorunların anında belirlenerek çözülmesi kararlaştırıldı.