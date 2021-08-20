Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
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Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü

Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelde arızalanan klimayı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan çırak Mustafa Bülbül (17), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelde arızalanan klimayı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan çırak Mustafa Bülbül (17), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. İklimlendirme şirketinde çırak olarak çalışan Mustafa Bülbül, otelde arızalanan klimayı tamir etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Mustafa Bülbül, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Mustafa Bülbül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Mustafa Bülbül'ün cansız bedeni, savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Klimayı tamir ederken akıma kapılan çırak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak

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